LIVE Italia-Germania Under21, amichevole calcio in DIRETTA: 0-0. Azzurri a caccia del riscatto verso gli Europei

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida amichevole di calcio tra Italia e Germania Under 21: stasera alle ore 18.30 a Reggio Emilia gli azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono nel loro percorso verso gli Europei di categoria del 2019 che giocheranno in casa.

Questa contro i pari età tedeschi è certamente una delle sfide più probanti, assieme a quella persa con l’Inghilterra, tra quelle affrontate negli ultimi mesi dai nostri calciatori, che vorranno arrivare al meglio all’appuntamento del prossimo anno che, è bene ricordarlo, fungerà da torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania Under 21, match amichevole di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00 con le formazioni ufficiali.













8′ Si affaccia in avanti l’Italia, che però non arriva alla conclusione.

5′ Serra di testa su azione d’angolo, Audero c’è.

3′ Subito pressing alto degli azzurrini.

1′ Prima a manovrare la Germania.

INIZIO PRIMO TEMPO

18.30 Italia in maglia bianca, tedeschi con una divisa verde acqua.

18.25 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. A breve gli inni nazionali.

18.15 Risponde così la Germania: Nübel; Henrichs, Klostermann, Uduokhai, Baumgartl, Dahoud, Waldschmidt, Serra, Neuhaus, Richter, Eggestein.

A disp.: Körber, Anton, Öztunali, Sabiri, Knöll, Mittelstadt, Ochs, Serdar, Koch, Stenzel, Brodersen (GK).

All.: Kuntz.

18.05 La formazione ufficiale dell’Italia di Di Biagio: Audero; Calabria, Romagna, Bastoni, Pezzella; Mandragora, Locatelli, Zaniolo; Orsolini, Cutrone, Parigini. A disp.: Plizzari, Valzania, Dickmann, Verde, Castrovilli, Depaoli, Bonifazi, Scuffet, Murgia, Pessina, La Gumina.

All.: Di Biagio.

