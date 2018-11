LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finali di Specialità, Biles e Derwael favorite! Marco Lodadio ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegneranno ben cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia una giornata particolarmente avvincente e scoppiettante in cui può succedere di tutto, lo spettacolo non mancherà nella corsa verso le medaglie: Simone Biles è la grande favorita alla tavola dopo il trionfo di ieri nel concorso generale, la statunitense andrà a caccia poi dell’impresa sugli staggi dove però Nina Derwael parte davanti a tutti. Attenzione ad Aliya Mustafina che insegue una magia alle parallele e alla 43enne Oksana Chusovitina che ci prova al volteggio.

L’Italia si affida a Marco Lodadio che si giocherà il tutto per tutto agli anelli: l’azzurro, sesto in qualifica, ha tutte le carte in regola per inseguire una medaglia che sarebbe clamorosa (manca addirittura dal 2010 per l’artistica maschile!). Al castello il favorito è Petrounias, al cavallo occhi puntati su Max Whithlock, al quadrato riflettori puntati sulla vita umana Kenzo Shirai.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00.

La presentazione delle Finali – Marco Lodadio a caccia della medaglia













Si incomincerà col corpo libero maschile, poi a seguire il volteggio femminile.

Tutti si aspettano lo show di Simone Biles al volteggio dopo il trionfo di ieri nel generale, alle parallele invece la favorita è la belga Nina Derwael ma la statunitense cercherà una magia. Tra gli uomini: il giapponese Kenzo Shirai al quadrato, il britannico Max Whithlock al cavallo e il greco Eleftherios Petrounias agli anelli.

Oggi si assegnano cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini

Si gareggia all'Aspire Dome di Doha (Qatar), le gare incominceranno alle ore 14.00.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

