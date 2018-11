Ginnastica, Mondiali 2018: Marco Lodadio, provaci! L’azzurro sogna la medaglia agli anelli, oggi la Finale

Questo è il grande giorno di Marco Lodadio che finalmente corona il suo sogno e potrà disputare la sua prima Finale di Specialità ai Mondiali. Il 26enne si è conquistato un meritatissimo posto tra gli otto grandi agli anelli e oggi pomeriggio (ore 16.30) salirà sul castello dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire un sogno: dopo cinque anni di vuoto, l’Italia è tornata ad avere un uomo in un atto conclusivo della rassegna iridata (curioso il fatto che invece siano mancate le donne dopo 13 stagioni di gioie) e si stringe attorno al suo colosso granitico che cercherà di farci sognare ancora una volta. Il laziale si presenta all’appuntamento col sesto punteggio di qualifica (14.666, 6.3 il D Score) ma è ad appena due decimi dalla medaglia virtuale.

Sì, il podio può davvero essere un obiettivo per l’azzurro che ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, non ha nulla da perdere e proverà a fare saltare sul campo ma avrà comunque bisogno dell’esercizio della vita, senza errori in fase di esecuzione e con un’uscita perfetta perché per battere certi fenomeni non sono ammesse nemmeno le minime sbavature. L’allievo di Gigi Rocchini se la dovrà vedere in particolar modo con gli armeni Artur Tovmasyan (14.866) e Vahagn Davtyan (14.666) ma anche con l’esperto ucraino Igor Radivilov (14.733) senza dimenticarsi dell’azero Nikita Simonov (14.633), del russo Nikita Nagornyy (14.633) e del belga Dennis Goossens (14.533): questi sei ragazzi dovrebbero contendersi un posto sul podio perché gli altri due sembrano già assegnati. Il greco Eleftherios Petrounias è letteralmente imbattibile: Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa vuole confermarsi sul trono e sembra essere più forti di tutti, anche dell‘eterno brasiliano Arthur Zanetti che trionfò alle Olimpiadi di Londra 2012.













stefano.villa@oasport.it