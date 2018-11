LIVE F1, Qualifiche GP Brasile 2018: orario d’inizio della diretta e su che canale vederla in tv

Oggi, a partire dalle ore 18 italiane, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il circus si è trasferito ad Interlagos per una delle gare storiche del calendario, che spesso si è rivelata decisiva ai fini dell’assegnazione del titolo iridato regalando innumerevoli colpi di scena anche grazie all’instabilità del meteo. La Ferrari si presenta in Brasile dopo due ottime prestazioni in cui ha messo in mostra un ottimo potenziale specialmente in gara ad Austin e a Città del Messico, anche se ormai il sogno del Mondiale piloti è definitivamente sfumato in favore del britannico Lewis Hamilton.

Il Re Nero della Mercedes ha conquistato il quinto titolo iridato della carriera con due gare d’anticipo ed ora proverà a tornare alla vittoria di tappa (dopo un terzo ed un quarto posto) per contribuire al raggiungimento del titolo costruttori da parte delle Frecce d’Argento. La situazione di classifica sorride alla scuderia di Brackley, che può gestire 55 punti di vantaggio sulla Ferrari negli ultimi due weekend stagionali in Brasile e ad Abu Dhabi. La scuderia di Maranello proverà il tutto per tutto perlomeno per rimandare il verdetto finale all’ultima gara, anche se per farlo dovrà guadagnare almeno 13 punti nei confronti dei rivali ad Interlagos, un obiettivo assolutamente non scontato. Il venerdì ha evidenziato un notevole equilibrio sull’asciutto soprattutto nella simulazione di giro secco da parte di Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, i quali erano racchiusi in meno di un decimo in occasione delle FP2.

La giornata odierna si aprirà alle ore 15 con l’ultima sessione di prove libere che precederà un’accesissimo turno di qualifiche ufficiali, trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni, per non perdervi nemmeno un minuto del penultimo round del Mondiale di F1. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato del sabato del GP del Brasile 2018.



SABATO 10 NOVEMBRE

ore 15.00-16.00 Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1)

ore 18.00 Qualifiche GP Brasile (diretta Sky Sport F1)













