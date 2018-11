Lewis Hamilton, GP Brasile F1 2018: “Stupito per la pole position, domani in gara le gomme faranno la differenza”

Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno di domani. L’inglese, nonostante due rischi notevoli nella Q2 (due ostacoli nei confronti di Kimi Raikkonen e Sergey Sirotkin), si gusta la 82esima partenza al palo della carriera, la decima in questo 2018, la 100esima per la Mercedes. La felicità, per il cinque volte campione del mondo, ovviamente, è notevole. “Sono state qualifiche davvero complicate – spiega Hamilton nelle interviste di rito post-qualifiche, oggi condotte dall’ex pilota Paul Di Resta – Il meteo era molto variabile per cui non sapevamo cosa aspettarci. Le Ferrari, poi, sono incredibilmente veloci, per cui abbiamo dovuto lavorare tanto per migliorare la vettura e centrare questo risultato”.

Il sorriso del campione del mondo in carica aumenta soprattutto perchè è stato sorpreso dalla sua prestazione. “Sinceramente non pensavo di avere completato un giro così buono, dato che ho avuto un paio di problemi nel corso dell’ultimo tentativo. Nel complesso confidavo di essere almeno in prima fila, ma la pole mi ha davvero stupito”.

In ottica gara le gomme faranno la differenza secondo l’inglese. “Le Ferrari hanno deciso di qualificarsi nel Q2 con le gomme Soft, ma non so se sarà la scelta giusta. Noi avevamo già piazzato il tempo con le Supersoft, poi dopo aver visto la loro tattica abbiamo provato a fare lo stesso, ma non ci siamo riusciti, anche per qualche goccia di pioggia. Domani in gara sarà tutto da decidere. Le Rosse sono ottime e veloci, ma con le Supersoft hanno avuto qualche segnale di blistering. Vedremo domani chi avrà fatto l’azzardo giusto”.

