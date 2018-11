Lewis Hamilton, GP Brasile F1 2018: “Doppia vittoria per me ed il team, una domenica perfetta”.

Lewis Hamilton vince sempre, anche quando non sembrava possibile. L’inglese si aggiudica il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno approfittando del clamoroso incidente tra Max Verstappen e Esteban Ocon mentre l’olandese era al comando e stava doppiando il francese. Un fatto davvero incredibile. Ad Interlagos, tuttavia, l’inglese ha faticato con la sua vettura, ma ha centrato il successo numero 72 in carriera, unendolo al titolo costruttori per la Mercedes: “Sono davvero felice per questo doppio risultato, per me è un onore guidare questa vettura e per questa scuderia – spiega il Campione del Mondo nelle interviste di rito post-gara sotto il podio – La vettura non era perfetta, per cui abbiamo dovuto davvero stringere i denti lungo tutti i 71 giri. Oggi ho avuto gomme in sofferenza per il blistering e anche qualche noia al motore ma volevo vincere ad ogni costo, dato che su questo tracciato c’ero riuscito in una sola occasione”.

La gara si è dipanata, soprattutto, nella sua lotta con la Red Bull di Max Verstappen: “Nella prima fase mi sentivo impotente contro di lui, poi ho visto che quando era al comando si è girato (l’intervistatore non ha comunicato a Hamilton dell’incidente di Verstappen ndr) e ho capito che c’avrebbe comunque provato fino alla fine. Non mi sono distratto e ho proseguito con il mio ritmo. Sono cose che capitano, anche quando sei al comando, ma uno come Max non molla mai e ha tentato di rimontare fino alla fine. Io ho dato tutto, gestito le gomme e vinto. Sono davvero entusiasta”.

Il titolo costruttori, il quinto consecutivo, è la classica ciliegina sulla torta di una annata perfetta. Ma non scontata, secondo le parole del cinque volte iridato. “Questa scuderia sta facendo grandissime cose da quando è arrivato l’ibrido. Sembra tutto facile, ma noi lavoriamo davvero duramente per ottenere questi risultati. Anche oggi è arrivato un altro trionfo di squadra che festeggeremo nel migliore dei modi. Per me i numeri sono importanti e mi sorridono, ma voglio rimpolparli volta dopo volta”.

