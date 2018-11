Lazio-Milan oggi in tv, orario d’inizio e come vederla in streaming. Il programma completo

La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 avrà il suo incontro di cartello nel posticipo pomeridiano di domenica 25 novembre delle ore 18.00 tra la Lazio, quarta in campionato con 22 punti ed il Milan, quinto ad una lunghezza dai biancocelesti: si tratta di uno scontro diretto per un posto in Champions League.

La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, mentre sarà proposta in streaming su SkyGo. Di seguito il programma completo del posticipo pomeridiano della tredicesima giornata del massimo campionato italiano tra Lazio e Milan:

Domenica 25 novembre ore 18.00

13ma giornata Serie A di calcio

Lazio-Milan

diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming su SkyGo













Foto: Gianfranco Carozza