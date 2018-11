Napoli-Chievo Verona oggi in tv, orario d’inizio e come vederla in streaming. Il programma completo

Riparte la caccia alla Juventus per il Napoli di Carlo Ancelotti, che scenderà in campo quest’oggi (25 novembre) alle ore 15 per affrontare al San Paolo il Chievo Verona del neo-tecnico Domenico Di Carlo, che ha preso il posto di un dimissionario Gianpiero Ventura.

La sfida sarà trasmessa in diretta dal canale Sky Calcio, contenuto nell’abbonamento al pacchetto Sky, ma ci sarà la possibilità di vedere la sfida anche in streaming, sulla piattaforma Sky Go e su NowTv, la web tv di Sky.

Il programma della partita:

Domenica 25 novembre

Ore 15 Napoli-Chievo Verona

Sky Calcio

Foto: Cristiano Barni – Shutterstock.com