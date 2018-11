Lazio-Milan 1-1, Serie A 2018-2019: Correa salva i biancocelesti nel recupero

Tante occasioni all’Olimpico, ma finisce con un pareggio per 1-1 il big match della 13ma giornata di Serie A tra Lazio e Milan. I rossoneri hanno sognato l’impresa, con il gol al 78’ di Kessié, che batte Strakosha grazie alla sfortunata deviazione di Wallace, ma nel quarto minuto di recupero una grande giocata di Correa salva i biancocelesti. Non cambia quindi la classifica con la Lazio che resta al quarto posto con un punto in più del Milan.

Primo tempo equilibrato, che offre comunque diverse occasioni da entrambe le parti. La partita si accende al 16’ con il Milan che sfiora il vantaggio, con il palo colpito di Calhanoglu, che calcia a giro dentro l’area, ma trova la grande parta di Strakosha, che devia il pallone sul palo. Al 29’ segna Milinkovic-Savic, ma il gol viene giustamente annullato per il fuorigioco di Immobile che gli ha servito l’assist. Nel finale di primo tempo la Lazio ha un’ottima chance con la conclusione ravvicinata di Immobile parata da Donnarumma.

Nella ripresa partono più aggressivi i biancocelesti, che però non sono pericolosi sotto porta. Al 61’ arrivo lo squillo rossonero con Borini, che calcia bene dalla distanza e costringe Strakosha a deviare in corner, mentre al 71’ Donnarumma salva sul colpo di testa di Wallace. Al 78’ il Milan passa in vantaggio con Kessié: Calabria se ne va sulla fascia destra e serve in mezzo Kessié che calcia in porta, il pallone viene deviato da Wallace e finisce alle spalle di Strakosha. Negli ultimi minuti i padroni di casa tentano il tutto per tutto e al 94’ arriva il pareggio di Correa, che sfrutta un errore di Zapata per recuperare palla al limite dell’area e con un grande tiro riesce a siglare il gol del definitivo 1-1.













Foto: Shutterstock.com