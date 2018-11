Lazio-Marsiglia, Europa League: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Quarta giornata di gare nel gruppo H di Europa League, dove giovedì la Lazio affronterà l’Olympique Marsiglia allo Stadio Olimpico, alle ore 18:55, per replicare il 3-1 della gara d’andata e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il netto 4-1 sulla Spal ha certamente giovato al morale della squadra allenata da Simone Inzaghi, e seppur con un leggero turnover i bianco-celesti partiranno con i favori del pronostico.

La gara sarà visibile unicamente su Sky e in straming su SkyGo non ci sarà la trasmissione in chiaro su Tv8, mentre sarà presente la consueta diretta testuale su OA Sport.

Il programma della partita:

Lazio-Marsiglia

Giovedì 8 novembre, ore 18:55

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2) – Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Olympique Marsiglia (4-2-3-1) – Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Radonijc, Payet, Ocampos; Germain. All. Rudi Garcia

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock