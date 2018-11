La F1 sbarca in Vietnam dal 2020! Novità assoluta per la Formula Uno, a breve l’ufficialità

Incredibile novità per la Formula Uno: il Mondiale della massima categoria automobilistica sbarcherà in Vietnam a partire dal 2020! Un Gran Premio si correrà infatti nella capitale Hanoi a partire da quella stagione come hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. La F1 amplia così gli orizzonti e sbarcherà nel Paese asiatico, ma al momento manca ancora la conferma da parte di Liberty Media e si attende ancora di scoprire come sarà il calendario del 2020 per capire se ci saranno aggiunte o defezioni.