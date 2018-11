F1, Fernando Alonso: “Lasciare il Circus è una mia scelta, non sono costretto a farlo. Posso essere competitivo anche in altre categorie del motosport”

Fernando Alonso è ormai avviato a salutare definitivamente il Circus della F1. Dopo quasi 20 anni (17) di militanza, lo spagnolo, attualmente pilota della McLaren, abbandonerà la massima categoria dell’automobilismo per affrontare nuove sfide. 32 GP vinti, 2 titolo iridati in bacheca, 22 pole e 310 gare completate: questi alcuni dei numeri di Alonso che, senza se e senza ma, è stato uno dei piloti che hanno maggiormente caratterizzato quest’ultimo ventennio sulle quattro ruote. Ora il suo obiettivo sembrerebbe essere quello di realizzare la mitica Tripla Corona, ovvero il riconoscimento a chi sarà in grado di vincere il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis. Attualmente l’iberico ha centrato due obiettivi su tre e manca il successo nella corsa statunitense più famosa.

Fernando, in un’intervista concessa al sito ufficiale della F1, ha precisato quali sono stati i motivi che lo hanno portato a dire addio (per il momento) alla categoria: “Lascio non perché non avrei una macchina competitiva ma perchè ho fatto già tutto quello che volevo. Sono arrivato al livello più alto delle corse, ho vinto i GP, ho vinto due Mondiali, ho battuto record. Ho guidato, inoltre, per dei marchi importanti e posso dire di essermi tolto tantissime soddisfazioni. Ci sono cose nuove che voglio fare nel motorsport e diverse da quelle attuali“, le parole dell’iberico che ha aggiunto: “Mi fermo quindi perché è una mia decisione e non perché sia costretto. Sono convinto di essere all’altezza anche al di fuori di questo contesto“.

Tuttavia Alonso non ha definitivamente chiuso la porta ad un suo eventuale ritorno, per cui staremo a vedere. I suoi programmi nel futuro immediato riguardano le gare nel World Endurance Championship con la Toyota e, probabilmente, la 500 Miglia dopo lo sfortunato ritiro del 2017 all’esordio. Per quanto concerne il resto, bisogna solo attendere.













