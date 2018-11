Karate, Mondiali 2018: oggi le finali individuali. Busà e Crescenzo combattono per il titolo. Pasqua, Bottaro e Busato si giocano il podio

Oggi sarà la giornata clou dei Mondiali 2018 di karate, visto che a Madrid si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sarà presente in cinque finali, con Luigi Busà e Angelo Crescenzo che combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua, Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocheranno un posto sul podio, cercando di conquistare il bronzo. Andiamo quindi a scoprire le prospettive e gli avversari degli azzurri nelle finali odierne.

Partiamo da Luigi Busà, che andrà a caccia del terzo titolo iridato nei -75 kg, sei anni dopo l’ultimo oro, conquistato a Parigi 2012. Il 31enne siciliano sul tatami spagnolo ha dimostrato ancora una volta la sua classe unica, riuscendo a battere 2-1 in semifinale il quattro volte campione iridato Rafael Aghayev, uno dei più grandi di sempre di questo sport. Proprio questo risultato può dare a Busà la carica necessaria per affrontare al meglio la finale. Il suo avversario sarà l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh, numero otto del ranking mondiale e tre volte sul podio in Premier League in questa stagione. L’azzurro dovrà sfruttare in questo incontro la sua esperienza, visto che Ghoncheh non ha mai affrontato una finale iridata tra i senior e potrebbe quindi pagare la pressione.

Nei -60 kg Angelo Crescenzo cercherà di coronare questo Mondiale da sogno con il primo oro della carriera. Il 25enne azzurro ha fatto qualcosa di eccezionale sul tatami spagnolo, raggiungendo la finale al suo esordio individuale ai Mondiali. Un atleta che ha fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione e dopo l’argento Europeo è pronto a centrare la medaglia della consacrazione. Il suo avversario sarà il sorprendente giapponese Naoto Sago, che nel palmares ha solo un terzo posto in Premier League a Okinawa 2016. In questo torneo ha però travolto tutti gli avversari, con addirittura un 10-0 in semifinale. Crescenzo dovrà quindi innanzitutto arginare la sua foga e provare a colpirlo in contrattacco.

Restando al kumite, Laura Pasqua nei -61 kg proverà a tornare sul podio iridato dopo quattro anni. La 32enne siracusana, dopo diverse stagioni sotto le aspettative, è tornata ai vertici in questi Mondiali e ora vorrà chiudere in bellezza prendendosi il bronzo. La sua avversaria, la marocchina Btissam Sadini, non ha grande esperienza a livello internazionale, ma non andrà comunque sottovalutata.

Infine nel kata Viviana Bottaro e Mattia Busato gareggeranno per il bronzo. La 31enne genovese proverà a confermarsi sul terzo gradino del podio e per farlo dovrà superare la francese Alexandra Feracci, un’avversaria esperta, ma che sulla carta è inferiore alla nostra portacolori. Busato andrà invece a caccia della prima medaglia iridata e si troverà di fronte il tedesco Ilja Smorguner, avversario che conosce bene e cha ha già battuto agli Europei proprio nella finale per il bronzo.













Foto: Fijlkam