Judo, Grand Slam Osaka 2018: Edwige Gwend si arrende alla nipponica Nouchi nella finale per il terzo posto, Matteo Marconcini fuori agli ottavi

Ad Osaka è andata in archivio la seconda giornata dell’ultimo Grand Slam della stagione, con la Nazionale giapponese che ha confermato il proprio dominio anche oggi con quattro vittorie su cinque categorie. L’Italia si è giocata le uniche due carte della spedizione, con Edwige Gwend e Matteo Marconcini impegnati rispettivamente nei -63 kg e -81 kg.

Il cammino della judoka azzurra è cominciato con una vittoria per waza-ari contro la modesta nepalese Phupu Khatri ed è proseguito con uno splendido successo agli ottavi sulla temibile olandese Juul Franssen (bronzo agli ultimi Mondiali e prima nel Grand Slam di Abu Dhabi) ottenuto con un ippon allo scadere del combattimento. La 28enne nativa di Edea si è poi dovuta arrendere alla padrona di casa Masako Doi nella finale di Pool per ippon dopo due minuti di incontro, ma il suo cammino è continuato ai ripescaggi. Gwend ha avuto la meglio sulla cubana Del Toro Carvajal per waza-ari qualificandosi allo spareggio per il terzo posto contro la giapponese Aimi Nouchi, in cui non è riuscita a contenere la superiorità tecnica dell’avversaria che si è imposta per ippon a 40″ dalla fine.

C’era grande curiosità in casa Italia per il ritorno nel circuito maggiore di Matteo Marconcini, l’ultimo medagliato italiano nella rassegna iridata assoluta, dopo il lungo stop per infortunio che lo ha tenuto lontano dal tatami per diversi mesi. Il 29enne azzurro si è ben comportato ed ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver sconfitto il montenegrino Srdjan Mrvaljevic per ippon ed il kazako Didar Khamza (testa di serie n.6 del seeding) per waza-ari al Golden Score. Nella semifinale di Pool è arrivato però lo stop contro il sorprendente atleta del Kirghizistan Vladimir Zoloev, che ma messo al tappeto Marconcini con un ippon dopo appena 40″ di combattimento.

Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Osaka 2018 di judo:

-57 kg F

1 Klimkait (Can)

2 Tamaoki (Jpn)

3 Funakubo (Jpn) e Kwon (Kor)

-63 kg F

1 Doi (Jpn)

2 Nabekura (Jpn)

3 Tashiro (Jpn) e Nouchi (Jpn)

-70 kg F

1 Arai (Jpn)

2 Bernholm (Swe)

3 Niizoe (Jpn) e Pinot (Fra)

-73 kg M

1 Maruyama (Jpn)

2 H.Abe (Jpn)

3 Grigoryan (Rus) e Yondonperenlei (Mgl)

-81 kg M

1 Sasaki (Jpn)

2 Kohara (Jpn)

3 Nagase (Jpn) e Albayrak (Tur)













Foto: IJF