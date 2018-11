Judo, Grand Prix Tashkent 2018: Politi, Rosetta e Marchiò eliminate agli ottavi di finale nei -78 e +78 kg femminili

Il Grand Prix di Tashkent 2018 è andato in archivio con la conclusione della terza e ultima giornata di gare, in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli ancora in palio con tre atlete azzurre impegnate nelle categorie -78 e +78 kg femminili. Linda Politi ha usufruito di un bye al primo turno ed ha esordito nel tabellone dei -78 kg direttamente agli ottavi di finale contro la tedesca Luise Malzahn, uscendo però sconfitta dall’incontro per ippon dopo 1’29”. L’altra judoka italiana presente in tabellone, Melora Rosetta, è invece partita con una netta vittoria al primo turno sulla padrona di casa uzbeka Nodira Yuldasheva ottenuta con un ippon messo a segno dopo meno di un minuto di combattimento. La nostra portacolori si è poi dovuta arrendere alla temibile colombiana Karen Leon, la quale è riuscita a chiudere i giochi dopo poco più di due minuti con l’ippon decisivo.

Nella categoria +78 kg non è andata meglio all’ultima judoka azzurra in gara in Uzbekistan, Elisa Marchiò, che si è fermata al primo turno (ottavi di finale) a cospetto della russa Kseniia Chibisova dopo 2’30” di un incontro semplicemente dominato dall’atleta dell’Est Europa. La Nazionale Italiana di judo chiude così il penultimo Grand Prix dell’anno con una medaglia d’argento di Maria Centracchio nei -63 kg e con quattro eliminazioni agli ottavi di finale da parte di Matteo Piras (66), Linda Politi (-78), Melora Rosetta (-78) ed Elisa Marchio (+78)

Di seguito, il riepilogo dei podi della terza ed ultima giornata del Grand Prix Tashkent 2018 di judo:

-78 kg F

1 Kuka (Kos)

2 Graf (Aut)

3 Pacut (Pol) e Malzahn (Ger)

+78 kg F

1 Kindzerska (Aze)

2 Weiss (Ger)

3 Kalanina (Ukr) e Slutskaya (Blr)

-90 kg M

1 Mehdiyev (Aze)

2 Toth (Hun)

3 Trippel (Ger) e Vorobev (Rus)

-100 kg M

1 Gasimov (Aze)

2 Iddir (Fra)

3 Darwish (Egy) e Frey (Ger)

+100 kg M

1 Bostanov (Rus)

2 Oltiboev (Uzb)

3 Kazhybayev (Kaz) e Krakovetskii (Kgz)













erik.nicolaysen@oasport.it