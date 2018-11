Judo, Grand Prix Tashkent 2018: Matteo Piras eliminato al secondo turno dei -66 kg, la kosovara Kelmendi torna al successo nei -52 kg

Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua a Tashkent, in Uzbekistan, con lo svolgimento del penultimo Grand Prix di judo dell’anno, che terminerà domenica con l’assegnazione degli ultimi titoli. Nella prima giornata l’Italia è stata rappresentata da un solo atleta, Matteo Piras, mentre gli altri componenti della spedizione azzurra combatteranno a partire da domani.

Il 25enne azzurro era impegnato nella categoria -66 kg ed è partito con una sofferta vittoria all’esordio nel torneo contro l’atleta di Taipei Sheng-Ting Huang, sconfitto con un ippon dopo 2’44” di Golden Score in cui i due contendenti hanno accumulato due shido a testa. Piras è dunque avanzato alla semifinale di Pool, in cui ha subito l’ippon decisivo da parte dell’azero Nijat Shikhalizada dopo poco più di due minuti di combattimento, abbandonando di conseguenza le speranze di salire sul podio. Il successo finale dei -66 kg è andato allo sloveno Adrian Gomboc, che si è imposto in finale per waza-ari sul padrone di casa uzbeko Sardor Nurillaev.

La giornata odierna ha evidenziato lo strapotere della selezione kosovara femminile nelle categorie leggere, in cui Distria Krasniqi e Majlinda Kelmendi hanno trionfato rispettivamente nei -48 e -52 kg, mentre Nora Gjakova è stata sconfitta nell’atto conclusivo dei -57 kg dalla tedesca Theresa Stoll. Da segnalare il ritorno al successo della campionessa olimpica di Rio 2016 Majlinda Kelmendi, tornata sul tatami appena due settimane fa ad Abu Dhabi dopo un anno di stop per problemi fisici.



Di seguito, il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Prix Tashkent 2018 di judo:

-48 kg F

1 Krasniqi (Kos)

2 Csernoviczki (Hun)

3 Diogo (Por) e Mikolic (Ser)

-52 kg F

1 Kelmendi (Kos)

2 Tschopp (Svi)

3 Perenc (Pol) e Perez Box (Esp)

-57 kg F

1 T.Stoll (Ger)

2 Gjakova (Kos)

3 A.Stoll (Ger) e Kajzer (Slo)

-60 kg M

1 Ganbat (Mon)

2 Urozboev (Uzb)

3 Yang (Tpe) e Plafky (Ger)

-66 kg M

1 Gomboc (Slo)

2 Nurillaev (Uzb)

3 Akhadov (Uzb) e Shikhalizada (Aze)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF