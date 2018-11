Judo, Grand Prix Tashkent 2018: Maria Centracchio incanta e si ferma solo in finale nei -63 kg

L’Italjudo batte un colpo a Tashkent (Uzbekistan) con la splendida prestazione di Maria Centracchio, che conquista un inaspettato secondo posto nei -63 kg femminili in occasione della seconda giornata del penultimo Grand Prix dell’anno. L’azzurra si è resa protagonista di una cavalcata entusiasmante che si è fermata solo nell’atto conclusivo a cospetto della mongola Mungunchimeg Baldorj (bronzo ai Mondiali 2017), la quale ha messo a segno l’ippon decisivo dopo 2’36” di incontro.

Il cammino della 24enne nativa di Castel di Sangro era cominciato con la facile affermazione per ippon sulla modesta padrona di casa uzbeka Sanobar Sultonova, per poi avere la meglio sulla britannica Amy Livesey con un ippon allo scadere dei quattro minuti regolamentari. Maria Centracchio si è guadagnata così l’accesso alla finale di Pool contro la temibile austriaca Magdalena Krssakova, vincitrice dell’ultimo Grand Prix a Cancun e nona nel ranking mondiale di categoria, che si è dovuta arrendere ad un waza-ari messo a segno dalla judoka italiana dopo due minuti di Golden Score sulla situazione di due shido per parte.

La nostra portacolori però non si è fermata ed ha sconfitto in semifinale la solida russa Daria Davydova, che è stata squalificata dopo 1’40” di Golden Score a causa del terzo shido, permettendo a Centracchio (gravata di due shido) di aggiudicarsi la sfida per ippon. L’azzurra si è dovuta arrendere alla mongola Baldorj in finale, ma ha comunque centrato un fantastico secondo posto al Grand Prix di Tashkent che le permetterà di mettere in cascina un cospicuo bottino di punti per il ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Domani la kermesse uzbeka si chiuderà con l’assegnazione degli ultimi cinque titoli e l’Italia proverà a confermarsi protagonista con Linda Politi e Melora Rossetta nei -78 kg ed Elisa Marchio nei +78 kg.



Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Tashkent 2018 di judo:

-63 kg F

1 Baldorj (Mon)

2 Centracchio (Ita)

3 Leski (Slo) e Unterwurzacher (Aut)

-70 kg F

1 Polleres (Aut)

2 Scoccimarro (Ger)

3 Rodriguez (Ven) e Gercsak (Hun)

-73 kg M

1 Turaev (Uzb)

2 Wandtke (Ger)

3 Babgoev (Rus) e Scvortov (Uae)

-81 kg M

1 Khamza (Kaz)

2 Nyamsuren (Mgl)

3 Zoloev (Kgz) e Ntanatsidis (Gre)













Foto: Fijlkam