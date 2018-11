Judo, Grand Prix L’Aia 2018: Antonio Esposito terzo nei -81 kg e sblocca il medagliere azzurro

Primo podio per l’Italjudo a The Hague (Olanda), con Antonio Esposito che conquista un ottimo terzo posto nella categoria -81 kg in occasione della seconda giornata di gare dell’ultimo Grand Prix della stagione. Il 23enne napoletano, medaglia di bronzo agli ultimi Europei, ha combattuto molto bene sul tatami olandese sconfiggendo il ceco Jaromir Musil (per waza-ari al Golden Score) ed il cinese Lasai Zha prima di arrendersi al tedesco Dominic Ressel ai quarti di finale. L’azzurro ha avuto così accesso ai ripescaggi, in cui ha regolato il francese Nicolas Chilard per waza-ari e l’olandese Jim Heijman per ippon al Golden Score nella finale per il bronzo. Si è chiusa subito invece l’avventura di Christian Parlati, campione iridato juniores in carica di categoria, il quale è stato sconfitto al primo turno per ippon dallo slovacco Filip Stancel.

Buonissimo torneo per Alice Bellandi, campionessa continentale e iridata juniores in carica dei 70 kg, che ha portato a casa due vittorie preziose con l’olandese Natascha Ausma per ippon e con la tedesca Laura Vargas Koch al Golden Score prima di arrendersi alla temibile brasiliana Maria Portela nella finale di Pool dopo quasi cinque minuti di Golden Score. La bresciana classe 1998 si è poi fermata al primo turno dei ripescaggi contro la belga Gabriella Willems per waza-ari, chiudendo al settimo posto assoluto la competizione, mentre l’altra azzurra Carola Paissoni è stata estromessa dal torneo dei 70 kg alla semifinale di Pool dall’olandese Sanne Van Dijke dopo aver battuto all’esordio la francese Clemence Eme. Nei -63 kg femminili il percorso di Nadia Simeoli si è interrotto al secondo turno, in cui ha perso per ippon con la britannica Amy Livesey, dopo aver esordito con un successo contro l’olandese Kyra Reumerman. Eliminazione al secondo turno anche per Giovanni Esposito, impegnato nei -73 kg, il quale ha cominciato con una bella affermazione per ippon sul cinese Erchaogetu Amu per poi avere la peggio contro il russo Musa Mogushkov per waza-ari.

Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix L’Aia 2018 di judo:

-63 kg F

1 Yang (Chn)

2 Schlesinger (Gbr)

3 Doi (Jpn) e Livesey (Gbr)

-70 kg F

1 Conway (Gbr)

2 Van Dijke (Ned)

3 Willems (Bel) e Butkereit (Ger)

-73 kg M

1 Mogushkov (Rus)

2 Gjakova (Kos)

3 Sterpu (Mda) e Shavdatuashvili (Geo)

-81 kg M

1 Ivanov (Bul)

2 De Wit (Ned)

3 A.Esposito (Ita) e Ressel (Ger)













Foto: Fijlkam