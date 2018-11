Italia-Usa calcio, quando comincia e su che canale verderla in tv sulla RAI. Il palinsesto completo

Dopo lo 0-0 contro il Portogallo nell’ultima gara della Nations League, la Nazionale italiana di calcio torna in campo questa sera (20 novembre) alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, per affrontare gli Stati Uniti del figlio d’arte Timothy Weah.

La copertura televisiva è affidata alla Rai, che aprirà la serata alle 19:30 con Diretta Azzurra su Rai Sport per un ampio pre-partita, spostandosi poi su Rai 1 alle 20:30 per il fischio d’inizio, previsto per le ore 20:45. Al termine ecco il Magazine Nations League, che ci dirà i nomi di tutte le qualificate alle Final4, e poi nuovo switch sul canale 57 del digitale terrestre, per il post-partita con Diretta Azzurra, che conterrà il Tg Notte, proseguendo poi fino all’una.

Il palinsesto completo:

Ore 19:30 Diretta Azzurra Rai Sport

Ore 20:30 Italia-Stati Uniti Rai1

Ore 22:45 Magazine Champions League Rai1

Ore 23:10 Diretta Azzurra Rai Sport

Foto: Marco Iacobucci – Shutterstock