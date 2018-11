Italia-Stati Uniti, le probabili formazioni: Mancini sceglie la linea verde, spazio a Tonali e Politano

Con il pareggio di sabato sera contro il Portogallo, la Nazionale italiana di calcio ha chiuso la propria avventura nella Nations League 2019. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha raccolto buone risposte sotto l’aspetto del gioco, anche se continua l’enorme difficoltà degli azzurri nel trovare la via del gol. Nell’amichevole contro gli Stati Uniti in programma questa sera a Genk (Belgio) il selezionatore azzurro sperimenterà nuove soluzioni e proverà a lanciare giovani talenti, sperando di ricevere segnali positivi per il futuro della Nazionale.

Dopo la sfida con il Portogallo, diversi azzurri hanno lasciato il ritiro in accordo con Mancini: non saranno quindi disponibili Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, Alessandro Florenzi, Marco Verratti e Ciro Immobile. Non sarà della partita nemmeno Lorenzo Pellegrini, che sarebbe partito quasi certamente dal primo minuto, ma ha dovuto rinunciare per un problema muscolare. Il commissario tecnico ha convocato Francesco Acerbi e ha accorpato alla Nazionale maggiore i due Under 21 Gianluca Mancini e Moise Kean.

Con una rosa così rinnovata, il tecnico azzurro ha un’ampia possibilità di scelte per l’undici titolare. Confermato il 4-3-3 delle ultime partite, tra i pali ballottaggio a tre tra Donnarumma, Sirigu e Cragno. Mancini potrebbe premiare il giovane portiere del Cagliari con un posto da titolare, oppure farlo subentrare nel secondo tempo riproponendo dal primo minuto il rossonero. In difesa gli esterni saranno quasi sicuramente De Sciglio e Emerson Palmieri, mentre al centro Rugani potrebbe essere affiancato da Bonucci o, più probabilmente, da Acerbi.



In mezzo al campo il commissario tecnico dovrebbe puntare su Gagliardini affiancandogli due esordienti in maglia azzurra: Sandro Tonali del Brescia e Stefano Sensi del Sassuolo. Il tridente offensivo è come al solito il grande punto interrogativo. Sicuri del posto da titolare dovrebbero essere Politano e Berardi sugli esterni, mentre per il ruolo di prima punta ballottaggio tra Lasagna e Pavoletti, con il secondo leggermente in vantaggio.

Il commissario tecnico degli Stati Uniti Dave Sarachan dovrebbe confermare invece l’undici visto in campo nell’amichevole contro l’Inghiletta di giovedì scorso, schierando ancora dal primo minuto il 18enne Timothy Weah, figlio del fuoriclasse Pallone d’Oro nel 1995 con la maglia del Milan.

Di seguito le probabili formazioni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Rugani, Acerbi, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Sensi; Politano, Pavoletti, Berardi

Stati Uniti (4-2-3-1): Guzan; Yedlin, Miazga, Brooks, Villafana; Trapp, McKennie; Weah, Green, Pulisic; Wood













Foto: Osypov / Shutterstock.com