Italia-Portogallo calcio, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi sabato 17 novembre (ore 20.45) si gioca Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare i Campioni d’Europa in un incontro decisivo per le sorti del girone: la nostra Nazionale insegue la vittoria per continuare a sognare il primo posto e la qualificazione alla Final Four, dobbiamo assolutamente vincere e poi sperare che il Portogallo perda tra tre giorni a Guimaraes contro la Polonia (o che pareggi ma nel caso dobbiamo imporci questa sera con due gol di scarto). Ai lusitani basterebbe dunque un punto nello scontro diretto per accedere agli atti conclusivi della neonata competizione organizzata dalla UEFA.



L’Italia torna a giocare alla Scala del Calcio a un anno di distanza dalla tragica notte della mancata qualificazione ai Mondiali 2018, sono passati dodici mesi dal drammatico pareggio contro la Svezia e questa volta si spera che l’esito sia diverso, l’obiettivo è quello di uscire dal tunnel e tornare a vedere la luce sperando di risollevare il movimento. I ragazzi di Roberto Mancini cercheranno di impostare una partita d’attacco, sembrano essersi ritrovati dopo la vittoria in Polonia e ora cercheranno un nuovo colpaccio per regalare una grande gioia ai tifosi che gremiranno gli spalti di San Siro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING













