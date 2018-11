Italia-Irlanda, Test Match Rugby 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Finalmente si comincia. Tutto pronto per il primo di quattro durissimi Test Match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri sono negli Stati Uniti, dove oggi, sabato 3 novembre, nella serata italiana, affronteranno la fortissima Irlanda. Incontro subito molto complicato per la squadra di Conor O’Shea che dovrà contrastare i Verdi, seconda squadra del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come vedere in streaming l’incontro (non ci sarà diretta TV).

Test Match novembre 2018

Sabato 3 novembre ore 21.00 (ora italiana)

Italia-Irlanda (a Chicago, Illinois, USA)

diretta streaming su DAZN













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola