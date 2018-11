Italia-Inghilterra Under21 calcio, le probabili formazioni: azzurri col tridente offensivo

Oggi giovedì 15 novembre (ore 18.30) l’Italia Under 21 affronterà l’Inghilterra in un’amichevole di lusso allo Stadio Mazza di Ferrara. Si tratta di un test importante per la formazione guidata da Gigi Di Biagio che si sta preparando in vista degli Europei del prossimo anno, in programma proprio nel nostro Paese. La compagine di casa deve dare segnali importanti e sarà chiamata a una prestazione convincente contro i pari età inglesi, tra i più temibili in circolazione e tra i pretendenti al trionfo continentale di categoria.



L’Italia è reduce dalla vittoria contro la Tunisia, in precedenza aveva perso contro il Belgio e aveva battuto l’Albania. Il nostro percorso, sempre fatto di amichevoli, non è stato molto convincente fino a questo momento dunque la speranza è quella che si riesca a invertire la rotta. Di Biagio dovrebbe confermare il consueto 4-3-3. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Cutrone, Orsolini e uno tra Kean e Verde. Tra i pali giocherà Audero della Sampdoria, difesa a quattro con Calabria e Adjapong sulle fasce, Bastoni e Mancini al centro. Mediana atletica formata da Locatelli, Mandragora e Zaniolo.

L’Inghilterra dovrebbe invece puntare sul 4-2-3-1 con Abraham unica punta supportato da Sessegnon, Solanke e Nelson. Out gli infortunati Barnes, Onomah e Wan-Bissaka. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Inghilterra, amichevole tra Nazionali Under 21.

ITALIA-INGHILTERRA: PROBABILI FORMAZIONI

Italia U21 (4-3-3): Audero; Calabria, Bastoni, Mancini, Adjapong; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Kean.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Dowell, Cook; Sessegnon, Solanke, Nelson; Abraham.













Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com