Italia-Germania Under21, amichevole: programma, orario e tv

Dopo il ko contro l’Inghilterra, la Nazionale italia di calcio scenderà di nuovo in campo domani (lunedì 19 novembre) alle ore 18:30 per affrontare la pericolosa Germania, in un’amichevole molto importante in vista degli impegni futuri degli azzurrini.

La cornice sarà quella dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, casa del Sassuolo in Serie A, mentre la copertura televisiva sarà affidata a Rai 2, oltre alla piattaforma streaming di Rai Play, con la consueta DIRETTA LIVE su OA Sport.

Il programma della sfida:

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE:

18.30 Italia-Germania

Rai2 – Rai Play

Foto: Dziurek – Shutterstock.com