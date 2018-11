Calcio, amichevole Under 21: Italia-Germania 1-2. Azzurrini avanti con Parigini, Waldschmidt firma la doppietta decisiva

L’Italia Under 21 esce sconfitta anche dall’amichevole di Reggio Emilia contro i pari età della Germania: così come accaduto con l’Inghilterra gli azzurrini partono bene e vanno avanti prima di farsi rimontare. Al vantaggio di Parigini al 21′ del primo tempo risponde con una doppietta Waldschmidt, che prima impatta su rigore a fine frazione e poi firma il sorpasso ad inizio ripresa.

Nel primo tempo l’Italia inizia con il pressing alto mostrato già contro l’Inghilterra, ma la Germania prende subito le misure e ci mette inizialmente in difficoltà. Gli azzurrini crescono col passare dei minuti ed al 21′ passano in vantaggio: grande azione corale degli azzurrini, Cutrone serve Parigini che con un perfetto diagonale batte Nübel. I ragazzi di Di Biagio costruiscono molto ma raccolgono pochissimo e sprecano: al 40′ Orsolini lanciato in contropiede spara sul portiere avversario in uscita disperata e così i teutonici ci puniscono, perché al 42′, su punizione dal limite, Cutrone in maniera scellerata salta in barriera col braccio alto. E’ rigore, che Waldschmidt trasforma superando Audero con una conclusione molto precisa. Il primo tempo si chiude così 1-1.

Nella ripresa la Germania passa immediatamente: al 48′ Waldschmidt avanza palla al piede, gli azzurrini gli lasciano troppo spazio e lui ci punisce con un bel sinistro a giro su cui Audero non può nulla. L’Italia subisce anche psicologicamente e cala vistosamente col passare dei minuti, mentre i tedeschi controllano agevolmente il match prendendo in mano il centrocampo. Unica occasione da registrare all’80’: punizione dal limite di Cutrone, ma Nübel non si fa sorprendere sul suo palo. I cambi da una parte e dall’altra non mutano la sostanza e così l’Italia incassa una nuova sconfitta, questa volta dalla Germania, per 1-2.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com