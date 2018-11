Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora e Bra appaiate in vetta

Doppio turno fondamentale per il girone di andata del campionato di A1 di hockey su prato maschile. Settima giornata che si è giocata nel giorno di Ognissanti: tante le sorprese, rivoluzione in graduatoria. Resta però una coppia a guidare il gruppo: l’Amsicora pareggia per 2-2 a Roma con la Tevere EUR ma mantiene il comando a pari punti con l’HC Bra, dominante con il Bologna (8-0 con doppiette di Chiesa e Giuliani). Si ferma un Bonomi piuttosto spento: a Cagliari la Ferrini si impone per 2-1. Altra vittoria per un gran Valchisone: 3-1 al CUS Pisa e quarta piazza in graduatoria. Successi anche per CUS Padova e HC Roma. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati settima giornata

CUS Padova-UHC Adige: 1-0 (Sacco)

HC Bra-HT Bologna: 8-0 (Chiesa 2, Giuliani 2, Green, Gazzera, Bhana, Giraudo)

HP Valchisone-CUS Pisa: 3-1 (Minetto Simone 2, Dell’Anno Edoardo – VAL; Gallone Riccardo – PIS)

Pol. Ferrini-Hockey Bonomi: 2-1 (Naveed, Bosso – FER; Rubin – BON)

Pol. Juvenilia-HC Roma: 1-2 (Tocco Gabriele – JUV: Paolacci, Ruiz – ROM)

Tevere EUR-SG Amsicora: 2-2 (Domeq, Romano – TEV; Paziuk, Mura – AMS)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 HC BRA 16 7 5 1 1 12 4 24 – 8 0.786 2 SG AMSICORA 16 7 5 1 1 9 7 28 – 16 0.786 3 SH P. BONOMI 15 7 5 0 2 9 6 24 – 13 0.714 4 HP VALCHISONE 13 7 4 1 2 10 3 23 – 18 0.643 5 H. TEAM BOLOGNA 12 7 4 0 3 9 3 17 – 24 0.571 6 HC ROMA 12 7 4 0 3 9 3 19 – 16 0.571 7 CUS PADOVA 9 7 3 0 4 9 0 15 – 19 0.429 8 UHC ADIGE 9 7 3 0 4 6 3 13 – 15 0.429 9 POL JUVENILIA 7 7 2 1 4 7 0 12 – 20 0.357 10 CUS PISA 6 7 2 0 5 6 0 13 – 19 0.286 11 ASD TEVERE EUR H. 4 7 1 1 5 1 3 12 – 20 0.214 12 POL. FERRINI 4 7 1 1 5 3 1 15 – 27 0.214













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Andrea Lusso