Hockey pista, Serie A1 2019: Lodi-Forte dei Marmi il big match della 20esima giornata, c’è in ballo il primo posto

Nuova giornata di gare nella Serie A1 di hockey su pista 2019, precisamente la numero 20, che vedrà il tanto atteso scontro al vertice tra Amatori Lodi e B&B Forte dei Marmi, con i lombardi in testa alla classifica, ma reduci da un sofferto 2-2 in casa del Follonica, con i toscani che in caso di vittoria guarderebbero tutti dall’alto.

Tutte le gare sono però posticipate a martedì 19 febbraio, ad eccezione della sfida tra Thiene e Ubroker Scandiano, che si disputerà nel sabato, mentre tra le partite più importanti infrasettimanali c’è sicuramente quella tra Valdagno e Trissino, in cui Massimo Tataranni e compagni andranno a caccia di punti preziosi per conservare la terza piazza dall’assalto del Viareggio, che ospiterà Vercelli.

A spezzare la classifica sarà però una tra Follonica e Lanaro Breganze, che si scontreranno per il quinto posto, con la Carispezia Sarzana ospite del Sandrigo fanalino di coda e con una sola vittoria all’attivo. Chiude il quadro Bassano-Teamservicecar Monza.

Il programma di giornata:

Giornata 20 16/02/2019 20:45 HOCKEY THIENE UBROKER SCANDIANO – 19/02/2019 20:45 IMPREDIL FOLLONICA LANARO FAIZANE’ BREGANZE – 19/02/2019 20:45 SANDRIGO HOCKEY CARISPEZIA SARZANA – 19/02/2019 20:45 AMATORI WASKEN LODI B&B SERVICE FORTE DEI MARMI – 19/02/2019 20:45 CGC VIAREGGIO AMATORI VERCELLI – 19/02/2019 20:45 STEMA UVP BASSANO TEAMSERVICECAR MONZA – 19/02/2019 20:45 GSH TRISSINO HOCKEY VALDAGNO 1938 –

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Juri Chiari – FISR