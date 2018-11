Hockey pista, Serie A1 2018/2019: Lodi e Follonica in trasferta nella nona giornata, Forte dei Marmi ospita Bassano

Nona giornata di gare per la Serie A1 di hockey su pista, che vedrà tra sabato e martedì in campo le due capoliste della classifica, ovvero Lodi e Follonica, impegnate in trasferta rispettivamente a Trissino e Sarzana, per due impegni che nascondono molte insidie nascoste.

Resterà in casa il Forte dei Marmi, che al PalaForte ospiterà il modesto Bassano, mentre si profila molto interessante il derby tra Viareggio e Valdagno, con Massimo Tataranni e compagni a caccia di punti molto importanti per rilanciarsi stabilmente nei piani alti.

Martedì giocheranno anche Scandiano e Monza, mentre sabato il Sandrigo del capocannoniere Claudio Lopez se la vedrà con Vercelli e il Breganze ospiterà Thiene.

Il calendario completo:

Giornata 9 01/12/2018 20:45 AMATORI VERCELLI SANDRIGO HOCKEY – 01/12/2018 20:45 LANARO FAIZANE’ BREGANZE HOCKEY THIENE – 04/12/2018 20:45 GSH TRISSINO AMATORI WASKEN LODI – 04/12/2018 20:45 CARISPEZIA SARZANA IMPREDIL FOLLONICA – 04/12/2018 20:45 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI STEMA UVP BASSANO – 04/12/2018 20:45 UBROKER SCANDIANO TEAMSERVICECAR MONZA – 04/12/2018 20:45 CGC VIAREGGIO HOCKEY VALDAGNO 1938 –

