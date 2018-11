Hockey pista, Serie A1 2018-2019: Vercelli sconfigge Viareggio, pioggia di gol tra Scandiano e Thiene

Settima giornata di gare per la Serie A1 di hockey pista, aperta da due anticipi del sabato, con le restanti sfide che si svolgeranno invece martedì 20 novembre.

Iniziamo allora il nostro mini-recap dal pirotecnico 7-4 della Ubroker Scandiano sul Thiene fanalino di coda, in una gara condizionata dalle triplette di Martin Montivero per gli emiliani e di Davide Piroli per i veneti. Una sfida tuttavia mai in discussione per Alessandro Franchi e compagni, dominata sin dal 3-0 iniziale, che ha permesso poi agevolmente per tutto l’arco della partita.

Più complesso invece il match del PalaPregnolato tra Vercelli e Viareggio, sbloccato solamente nel secondo tempo dal gol dei padroni di casa di David Ballestero, pareggiato subito da Nicola Palagi. Alex Raffaelli e Joao Mendes permettono ai piemontesi di allungare sul 3-1, con il tiro diretto del viareggino Josep Selva che non basta ad evitare la sconfitta, arrivata per 4-2, a seguito della rete all’ultimo secondo di Matteo Brusa.

Martedì si completerà il quadro con le seguenti sfide:

LANARO FAIZANE’ BREGANZE-IMPREDIL FOLLONICA

CARISPEZIA SARZANA-SANDRIGO HOCKEY

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI-AMATORI WASKEN LODI

TEAMSERVICECAR MONZA-STEMA UVP BASSANO

HOCKEY VALDAGNO 1938-GSH TRISSINO*

*in programma mercoledì 21

Foto: pagine Facebook Forte dei Marmi