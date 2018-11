Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: arriva la sesta vittoria di fila per Ritten sul Klagenfurt, ancora sconfitta Fassa dal Bregenzerwald

Si sono appena conclusi i due anticipi della 18ma giornata del torneo europeo di Alps League 2018-2019, con le vittorie di Ritten, sul campo del Klagenfurt II 6-3, e di Bregenzerwald, per 6-2 in casa contro Fassa. Per i Rittner Buam si tratta del sesto successo di fila nella competizione, che riscatta parzialmente la deludente parentesi della Continental Cup, mentre i Falcons navigano in acque gelide, penultimo posto in classifica e nona sconfitta negli ultimi 10 incontri.

Partiamo dai Campioni d’Italia in carica, i quali hanno sofferto più del previsto i perseveranti e mai domi padroni di casa del Klagenfurt. Dopo un primo tempo a reti bianche, apre le marcature per gli ospiti, in apertura secondo periodo, lo svedese Henrik Eriksson su assist del lettone Olegs Sislannikovs. La partita sembra mettersi in discesa quando, nel giro di 10 minuti, trovano la rete anche gli azzurri Thomas Spinell e Alex Frei (in situazione di powerplay) per il momentaneo 0-3. La reazione della squadra austriaca, fanalino di coda del campionato, arriva a cavallo tra la seconda e la terza ripresa e porta la firma di Valentin e Simon Hammerle, i quali, imbeccati entrambi da Ramon Schnetzer, accorciano le distanze. A poco più di 5′ dal termine arriva il gol di Simon Kostner, al quale risponde prontamente Daniel Obersteiner. Quando mancano solo 4′ da giocare, gli austriaci si cimentano nel tentativo disperato di trovare la rete del pari, ma vengono puniti altre due volte: prima da Sislannikovs a porta vuota, poi da Frei, che fissa il risultato sul definitivo 3-6.

Continua, invece, la pessima stagione di Alps League di Fassa che, con la sconfitta odierna, resta ferma a 5 punti, lontanissima dalle posizioni di rilievo. A differenza delle ultime uscite, in cui comunque erano arrivate prestazioni discrete, stasera i Falcons sono stati spazzati via dal Bregenzerwald con un netto 6-2. Il primo a far muovere la retina è Daniel Ban, in inferiorità numerica a metà primo tempo, cui pareggia immediatamente il norvegese di Fassa Martin Gran. I padroni di casa ritrovano il vantaggio con Bernhard Fechtig al 16′ e lo ampliarlo nel bel mezzo del secondo periodo grazie a Mikko Virtanen. Fassa, con un moto di orgoglio, riapre la partita quasi alla fine della frazione con la marcatura dell’italiano Martin Castlunger, ma la terza ripresa torna ad essere a senso unico e gli austriaci trovano altre 3 reti (Christian Haidinger, D. Ban, C. Ban) che chiudono definitivamente il match.

Appuntamento con l’Alps League a domani con il resto delle partite della 18ma giornata che vedrà impegnate ben 5 compagini italiane (Valpusteria, Vipiteno, Cortina, Gherdeina e Milano). Per la classifica dell’Apls League clicca QUI.













Foto: Facebook / Rittner Buam