Golf, la crisi di Matteo Manassero: l’azzurro fuori dal tour europeo

Non è di certo un buon periodo per Matteo Manassero. Il talentuoso golfista italiano sta attraversando una pericolosa involuzione che nell’annata è culminata con l’esclusione dallo European Tour. Il 25enne nostrano, infatti, obbligato a prendere parte alle Qualifying School per conservare il proprio pass continentale, è uscito dal taglio a Tarragona (Spagna).

Dopo un buon inizio, il veronese ha ottenuto un 76 e un 73 che lo hanno portato molto indietro nella graduatoria, oltre la centesima posizione, non potendo disputare gli ultimi due giri. Pertanto, fuori dalla top25, Matteo non potrà essere inserito nel massimo circuito continentale e nello stesso tempo, essendo anche oltre la 70esima piazza, non sarà presente nella categoria 9 del Challenge Tour. Stando al regolamento, ripartirà dalla 15, nella parte bassa delle liste del secondo tour del Vecchio Continente.

Un Manassero che dopo aver dato prova di grande precocità in passato, ricordando la vittoria a Castellò (Spagna) nel 2010 di un torneo dell’European Tour all’età di 17 anni e salendo poi al 25° posto del ranking nel 2013, non è riuscito a confermarsi più sugli stessi livelli e in questo 2018 l’aver chiuso nella top30 solo in 5 appuntamenti del tour europeo sta a certificare la propria crisi tecnica. Vedremo se il dover ripartire praticamente da zero saprà dargli delle nuove motivazioni per risalire la china.













Foto: Valerio Origo