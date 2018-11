Golf, Chicco Molinari nel mito: un’icona vincente che incanta l’Italia a suon di trionfi

Una stagione da incorniciare, di quelle che sogni per tutta una vita, di quelle che speri di vivere fin da bambino quando immagini un futuro roseo e luminoso. Chicco Molinari ricorderà per sempre questo magico 2018, l’anno della sua definitiva consacrazione, quello in cui ha scalato tutte le gerarchie del golf internazionale e ha regalato perle storiche all’Italia e non solo: il torinese è stato impeccabile dall’inizio alla fine, un vero Campione che è in piena lotta per diventare il miglior sportivo italiano dell’anno.



Primo italiano a vincere un Major (il prestigioso Open Championship), primo italiano a vincere una prova del circuito americano PGA Tour (al Quicken Loans National), protagonista assoluto del trionfo in Ryder Cup (5 vittorie in altrettanti incontri disputati, un record), la gioia del BMW PGA Championship e oggi il titolo ufficiale di miglior giocatore europeo grazie al trionfo nella Race to Dubai. Siamo di fronte a un fenomeno assoluto che a 36 anni è entrato in una nuova dimensione e che può vincere ancora tantissimo, continuando a riscrivere indimenticabili pagine di storia.

Francesco è semplicemente stato sublime sul green dove si è distinto per continuità, precisione, aggressività, capacità di incidere in ogni frangente. L’Italia ha trovato il golfista che aspettava da decenni, l’Imperatore d’Europa che a suon di colpi ha incantato tutto un Paese e ha fatto scoppiare la passione per questo sport in giro per lo Stivale: siamo di fronte a una leggenda vivente per questa disciplina alle nostre latitudini, un uomo che forse non si è ancora reso conto dei risultati che ha ottenuto e delle imprese che ha compiuto ma che resterà per sempre nel mito del golf azzurro.