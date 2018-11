Giro d’Italia 2019, Romain Bardet rinuncia alla Corsa Rosa. La AG2R correrà con Vuillermoz

Romain Bardet non parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il francese aveva parlato in merito la possibilità di una presenza alla Corsa Rosa ma oggi è arrivata la conferma della sua assenza da parte di Vincent Lavenu, manager della AG2R, in un’intervista concessa a L’Equipe: il capitano della formazione transalpina dirotterà la sua attenzione sul Tour de France, il percorso della nostra corsa a tappe non è congeniale alle sue caratteristiche, soprattutto a causa dei troppi chilometri a cronometro.

Bardet andrà dunque a caccia della maglia gialla cercando di approfittare delle tante salite, si avvicinerà all’appuntamento disputando Parigi-Nizza, Giro di Catalogia, Liegi e Giro del Delfinato. La AG2R La Mondiale sarà dunque al Giro d’Italia con Alexis Vuillermoz nelle vesti di capitano.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com