Ciclismo, Andrea Tafi vincente alla Parigi-Roubaix 2019? Quote altissime dei bookmakers per le scommesse

Andrea Tafi sembra essere lanciato verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, alla soglia dei 53 anni potremmo rivedere in sella il toscano in una corsa professionistica. L’ultimo italiano capace di vincere la Classica del Nord (correva l’anno 1999) ha infatti comunicato a più riprese l’intenzione di presentarsi in Francia e di cimentarsi con l’Inferno del pavè a venti anni esatti dal suo epocale successo.



Il progetto sta sempre prendendo più corpo ma attendiamo ancora di sapere l’identità della squadra che ha ingaggiato una delle grandi icone del ciclismo italiano nelle corse di un giorno. Le ultime notizie sembrano accasarlo alla Dimension Data ma ovviamente si attendono delle conferme. Nel frattempo la notizia ha catturato anche l’attenzione degli analisti Snai che ha pubblicato le proprie quote: la vittoria di Tafi alla Roubaix 2019 viene data a 350, un piazzamento sul podio è a quota 150, un piazzamento tra i migliori 10 varrebbe 50 volte la posta.