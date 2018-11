Giorgetti risponde a Malagò: “L’autonomia dello sport non è in discussione, scelte per il bene dell’Italia”

Giovanni Malagò ha usato toni molto duri per criticare la proposta di riforma dello sport inserita all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il Presidente del Coni ha parlato di desiderio di occupazione politica dell’ente da lui governato e ha affermato che se questa riforma dovesse essere applicata allora il nostro Comitato Olimpico diventerà tra gli ultimi al mondo.

La replica dei sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente non si è fatta attendere: “Ci sorprende l’atteggiamento del presidente Malagò che sa bene che l’autonomia dello sport non è in discussione. Stiamo seguendo un modello d’eccellenza già in vigore in molti paesi d’Europa e del mondo. Molti sono con noi, ci incoraggiano ad andare avanti e così faremo con serenità, sobrietà senza personalismi sicuri di fare le scelte migliori per il bene dello sport italiano, che è l’unico obiettivo che ci poniamo. Questo Governo non fa leggi a favore o contro le persone, Malagò compreso, ma rispetta il programma e il contratto che ha dato vita all’esecutivo. In questo senso stiamo prevedendo il coinvolgimento del Coni in quello che è il suo compito, cioè la preparazione olimpica e di alto livello”.