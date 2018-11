Giochi del Mediterraneo 2025, Taranto lancia la candidatura

L’Italia ha voglia di investire nuovamente nello sport, almeno per il prossimo decennio. Se ormai è ben inoltrata la candidatura verso le Olimpiadi Invernali del 2026 con Milano e Cortina, anche a livello estivo si cerca di riuscire a garantire manifestazioni da ospitare nel Bel Paese. Il nuovo obiettivo è quello di portare i Giochi del Mediterraneo del 2025 in Puglia, precisamente a Taranto.



“Oggi comincia un percorso che può diventare davvero fondamentale per il rilancio di Taranto: il governo, attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ha espresso parere favorevole rispetto alla candidatura della città per ospitare i Giochi del Mediterraneo nel 2025” le parole di Barbara Lezzi, Ministro del Sud.

Che prosegue, come leggiamo su Repubblica: “Per prima cosa oggi è stato stabilito che verrà costituito un comitato promotore per Taranto 2025 al quale parteciperanno tutti gli attori che possono apportare un contributo. In particolare, l’intenzione è quella di mettere a sistema tutte le risorse che possono essere destinate a questo progetto, compresa una parte di quelle previste all’interno del Cis Taranto. Tutti abbiamo la volontà di investire su questa candidatura che può davvero rappresentare l’occasione giusta per il rilancio e lo sviluppo di una città e di un territorio che ne hanno estremo bisogno”.

Entusiasta anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “I Giochi del Mediterraneo sono un grande evento di rilevanza mediatica e una grande opportunità di cambiamento di una città splendida come Taranto. I Giochi possono essere il segno di una rinascita che è già in atto e riguarda la cultura, l’economia, le bellezza di un territorio, che rivendica con orgoglio la propria storia e i propri talenti”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Fine / Shutterstock