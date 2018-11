Atletica, Filippo Tortu: “Voglio tornare sotto i 10” sui 100 metri e trovare il personale sui 200 metri”

È sicuramente uno degli sportivi italiani dell’anno per questo 2018. Filippo Tortu con il suo record italiano sui 100 metri ha riscritto la storia dell’atletica tricolore, ma non si vuole fermare e continua a puntare in grande verso i prossimi appuntamenti che lo attendono. Un esempio, vista anche la giovane età, per tutti coloro che desiderano approcciare lo sport non mettendo da parte gli studi: “Cinque mesi fa ho corso i 100 m in 9”99, una settimana dopo aver affrontato un esame che, a quanto pare, mi ha caricato. Conciliare lo sport con lo studio è possibile. Con la giusta organizzazione si può fare tutto”.

Obiettivi importanti per la prossima stagione, quella del 2019, che deve essere quella della conferma, magari con un ulteriore step in avanti. “Tornare sotto i 10” nei 100 metri e fare il personale sul mezzo giro, senza dimenticare la staffetta” le sue parole al Corriere dello Sport. Per quanto riguarda i Mondiali di Doha: “Raggiungere la finale sarebbe già importantissimo”. C’è tanta voglia di fare: “Mi sento assai fiducioso. Sarà dura aspettare fino a maggio la ripresa delle gare”.

Poi parole di stima verso papà Salvino, che gli fa anche da allenatore: “A un velocista come me consiglierei di conoscere mio padre e di affidarsi al mio allenatore, che in teoria sarebbero la stessa persona, ma in pratica sono due entità distinte. In pista, infatti, è tutta un’altra vita e lui, da sempre, è la mia arma segreta”.













Foto: Lapresse