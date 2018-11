Ginnastica, Mondiali 2018: oggi Finali di Specialità (3 novembre). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

Oggi sabato 3 novembre si disputano le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo: le donne si cimenteranno alla trave e al corpo libero; gli uomini saliranno su volteggio, parallele e sbarra. Simone Biles insegue il pokerissimo d’oro ma si preannunciano grandi battaglie per le medaglie d’oro, non ci sono italiani in gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

SABATO 3 NOVEMBRE:

14.00-14.40 Finali di Specialità – Volteggio (maschile)

14.40-15.10 Finali di Specialità – Trave

15.30-16.00 Finali di Specialità – Parallele pari

16.00-16.30 Finali di Specialità – Corpo libero (femminile)

16.30-17.00 Finali di Specialità – Sbarra

NON CI SONO ITALIANI IN GARA

COME VEDERE I MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING:

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su volare.tv. Differita notturna su RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.