VIDEO Simone Biles e Nina Derwael Campionesse del Mondo: che esercizi a volteggio e parallele

Simone Biles e Nina Derwael sono state le protagoniste assolute di oggi ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) la statunitense si è imposta al volteggio conquistando il terzo oro di questa rassegna iridata e poi si è messa al collo l’argento alle parallele asimmetriche dove ha dominato la belga. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Campionesse del Mondo.

Nina Derwael won BEL🇧🇪's first ever World Championship 🥇 taking the Women's Uneven Bars title @DohaGym2018

She scored a huge 15.200 to beat Simone Biles USA🇺🇸#Gymnastics #DohaGym2018 pic.twitter.com/4FMvtAh4av

— FIG (@gymnastics) November 2, 2018