Ginnastica, Mondiali 2018: Liu sorprende tutte alla trave! L’oro vola in Cina, Simone Biles saluta il pokerissimo

Epilogo a sorpresa nella Finale alla trave dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) tutti si attendevano lo show di Simone Biles che però anche oggi è sembrato lontana dalla sua forma migliore: la Reginetta della Polvere di Magnesio, vincitrice nel concorso generale e al volteggio oltre che con la squadra, ha portato in gara un esercizio dall’elevato D Score (6.2) ma ha perso un collegamento e ha commesso diverse sbavature che le hanno impedito di trionfare. Il fenomeno statunitense si deve così accontentare della medaglia di bronzo (13.600), dice addio alla possibilità di infilare il pokerissimo d’oro (impresa riuscita solo a Larisa Latynina nel 1958, tra l’altro era incinta) e si ferma al terzo posto proprio come alle Olimpiadi di Rio 2016.

Questa volta, però, a festeggiare non è l’olandese Sanne Wevers (settima con 12.666 a causa di una caduta) ma la sorprendente cinese Liu Tingting. La 18enne di Guandong, che avevamo già ammirato ai recenti Giochi Asiatici e che era rimasta fuori dal quintetto di Rio 2016 a causa di un infortunio alla mano, è semplicemente stata sublime sui 10 cm: difficoltà importanti (6.3), esecuzione molto elegante e pulita, grande sicurezza nei vari elementi e rilevante 14.533 che le permette di festeggiare una storica medaglia d’oro e di riportare a casa il titolo dopo sette anni di digiuno (a Tokyo 2011 arrivò la doppietta siglata da Sui Lu e Yao Jinnan).

La medaglia d’argento finisce al collo della canadese Anne-Marie Padurariu (14.100, 6.0) che è piaciuta per la continuità della sua prova e che si è fatta un bellissimo regalo a quattro giorni dal suo 16esimo compleanno, regalandosi subito una grande gioia alla prima stagione da senior. Quarta la belga Nina Derwael (13.466 per la Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche), la statunitense Kara Eaker è caduta in entrata (sesta con 12.833) sciupando una ghiotta occasione da outsider, due cadute per la cinese Jing Zhang (ottava, 11.500) mentre il quinto posto è tutto per la canadese Ellie Black (13.033).













Foto: USA Gym