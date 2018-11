Ginnastica, Coppa del Mondo: Lara Mori vola in finale al corpo libero, la capitana ruggisce a Cottbus

Lara Mori non delude le aspettative e vola in finale al corpo libero in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica che si sta disputando a Cottbus (Germania), il circuito riservato alle singole specialità e qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le vincitrici delle Sfere di Cristallo staccheranno il pass per il Sol Levante).

La nostra capitana, che aveva sfiorato l’atto conclusivo in occasione dei recenti Mondiali di Doha, ha eseguito una buona prova portando in pedana il suo esercizio da 5.6 di D Score e ha ottenuto un totale di 13.366 che le ha permesso di chiudere con un totale di 13.366: domenica pomeriggio la 20enne toscana tornerà in campo per lottare per le medaglie, la brasiliana Jade Barbosa è vicina (13.533) ma ci sono anche da considerare la belga Axelle Klinckaert (13.333), la polacca Marta Pihan-Kulesza (13.266), le tedesche Kim Bui (13.133) e Leah Griesser (13.100). La statunitense Jade Carey (13.966) e la brasiliana Flavia Saraiva (13.800) sembrano essere di un altro pianeta ma in finale può succedere di tutto.



L’allieva di Stefania Bucci ha invece ha commesso degli errori alla trave e non è riuscita ad andare oltre l’undicesima posizione (12.366, 5.6 il D Score): serviva mezzo punto in più per andare in finale, obiettivo assolutamente alla portata della nostra portacolori. Sui 10 cm detta legge la brasiliana Flavia Saraiva (13.800) che ha rifilato un distacco importante all’ucraina Diana Varinska (13.400), alla francese Marine Boyer (13.266) e alla tedesca Sophie Scheder (13.200). All’atto conclusivo accedono anche la giapponese Yurika Yumoto (13.000), la cinese Jiaqi Lyu (12.966), la brasiliana Rebeca Andrade (12.966), la rumena Denisa Golgota (12.800).

VOLTEGGIO (MASCHILE):

Botta e risposta tra l’ucraino Igor Radivilov (14.899), il cinese Ruiyang Qu (14.783) e il francese Loris Frasca (14.749). In finale anche il cinese Mingqi Huang (14.666), il giapponese Hidenobu Yonekura (14.666), Wei-Sheng Tseng da Cina Taipei (14.450), il kazako Milad Karimi (14.412) e lo statunitense Trevor Howard (14.400).

PARALLELE PARI:

Staffilata del tedesco Lukas Dauser (15.200) che precede il connazionale Marcel Nguyen (14.800), più distaccati il russo Dmitrii Lankin (14.266) e il francese Julien Gobaux (14.200). In lotta per le medaglie anche l’ucraino Oleg Verniaiev (14.166), il turco Ferhat Arican (14.133), il cipriota Marios Georgiou (14.033) e il filippino Carlos Edriel Yulo (14.000). Carlo Macchini si ferma in 17esima posizione (12.966).

SBARRA:

Carlo Macchini esegue un ottimo esercizio e guadagna la finale col sesto punteggio (13.966, 5.6). L’azzurro ha confermato un buon livello su questo esercizio e porterà a casa punti preziosi. Al comando il croato Tim Srbic (14.533) davanti al brasiliano Arthur Mariano (14.266) e all’olandese Epke Zonderland (14.266 per il Campione del Mondo).













Foto: Ricardo Bufolin/FGI