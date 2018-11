Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: si vola a Cottbus, tappa verso le Olimpiadi. Italia con Lodadio e Mori? 5 azzurri in lista

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. Il tradizionale appuntamento in terra teutonica aprirà il circuito riservato alle singole specialità, otto tappe sparse in giro per tutto il Pianeta al termine dei quali verranno assegnati i pass a cinque cerchi agli atleti che riusciranno a primeggiare nelle varie classifiche. Gli organizzatori del Turnier der Meister hanno comunicato i nomi dei partecipanti all’evento, l’Italia dovrebbe essere presente con cinque elementi.



Marco Lodadio, fresco vincitore del bronzo agli anelli ai Mondiali, aveva già comunicato la propria presenza e dunque dovremmo vederlo all’opera sul suo attrezzo di riferimento insieme a Carlo Macchini (cavallo, parallele, sbarra) e alla novità Jacopo Gliozzi (cavallo). Tra le ragazze, invece, spazio a Lara Mori e Martina Rizzelli, entrambe reduci dalla rassegna iridata di Doha: la toscana si esibirà al corpo libero e alla trave, la comasca salirà invece sulle parallele asimmetriche. Attendiamo naturalmente la circolare ufficiale da parte della Federazione Italiana con la comunicazione in merito alla partecipazione.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI