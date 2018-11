Ginnastica, CALENDARIO 2019: definite le tappe di Serie A e i Campionati Italiani. Date e programmi

La Federazione Italiana Ginnastica d’Italia ha svelato il calendario delle gare previste per il 2019. La stagione sta per concludersi ed è arrivato il momento di pensare al prossimo anno, quello preolimpico che culminerà con i Mondiali di Stoccarda determinanti per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Prima della rassegna iridata, però, si disputeranno anche gli Europei e gli European Games, le tappe di Coppa del Mondo e ovviamente tutti gli eventi previsti nel calendario italiano.

Confermate le tre tappe per la Serie A, il massimo campionato a squadre sarà caratterizzato da una nuova formula con meno formazioni. Si incomincerà il 22-23 febbraio da Busto Arsizio, poi seconda tappa il 29-30 marzo e l’atto conclusivo il 3-4 maggio (le sedi sono ancora da definire ma stando a delle indiscrezioni si parla di Padova e Firenze). I Campionati Italiani Assoluti sono stati assegnati alla Ginnastica Meda e sono stati schedulati per il 13-15 settembre, cioè tre settimane prima dei Mondiali. Di seguito il calendario 2019 per le gare italiane di ginnastica artistica.

SERIE A1/A2/B:

Prima tappa: 22-23 febbraio (assegnata a Pro Patria Bustese)

Seconda tappa: 29-30 marzo (da definire)

Terza tappa: 3-4 maggio (da definire)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI:

13-15 settembre (assegnata a Ginnastica Meda)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ventre/Federginnastica