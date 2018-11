Ginnastica, Aliya Mustafina in Italia con la Russia. Quante big al Gran Galà delle Stelle

Aliya Mustafina e alcune stelle della Nazionale Russa di ginnastica artistica, argento ai recenti Mondiali di Doha, saranno protagoniste in Italia! La Zarina, due volte Campionessa Olimpica alle parallele e ritornata sulle scene dopo la maternità, guiderà la sua squadra in occasione del Gran Galà delle Stelle in programma sabato 17 novembre (ore 17.30) al PalaBerta di Montegrotto Terme (provincia di Padova).

La fuoriclasse sarà affiancata da Angelina Simakova, Elena Eremina, Alexandra Schekoldina, Ksenia Klimenko e Anastasia Iliankova. All’evento parteciperanno anche la GAL Lissone (la squadra che annovera tra le sue tesserate anche Elisa Meneghini), Alexandra Agiurgiuculese (medaglia di bronzo con la palla agli ultimi Mondiali di ginnastica ritmica) e la società Acrobatica Grugliasco.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com