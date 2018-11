Genoa-Sampdoria oggi in tv, orario d’inizio e come vederle il derby in streaming. Il programma completo

Tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio che va a chiudersi con quello che è sicuramente il match clou: il posticipo della domenica vede in campo nel Derby della Lanterna Genoa e Sampdoria. Sfida ovviamente sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello tattico arrivando ovviamente a quello della rivalità. Sarà comunque un momento importante per ricordare quel tragico evento di agosto con il crollo del Ponte Morandi, che ha unito le due tifoserie della città di Genova.



Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Genoa-Sampdoria, derby valido per la 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

20.30 Genoa-Sampdoria

GENOA-SAMPDORIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock