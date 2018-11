Fury-Wilder, Mondiale pesi massimi WBC 2018: come vederlo in tv e streaming. Data, programma e orario

Si disputerà nella mattina italiana di domenica l’incontro valido per il titolo mondiale dei pesi massimi WBC tra l’inglese Tyson Fury e l’americano Deontay Wilder. Si combatterà allo Staples Center di Los Angeles.

A 33 anni da poco compiuti, Wilder ha tutta l’intenzione di tenersi una corona WBC della quale è possessore dal 17 gennaio 2015: è il quinto più lungo regno della storia dei pesi massimi, dietro soltanto a quelli di Lennox Lewis (1535 giorni dal 1997 al 2001), Muhammad Alì (1841 giorni tra il 1964 e il 1969), Vitali Klitschko (1891 giorni dal 2008 al 2013) e Larry Holmes (2011 giorni dal 1978 al 1983). Quella che sta per arrivare è l’ottava difesa della cintura iridata, conquistata battendo il canadese Bermane Stiverne e poi mantenuta contro Eric Molina (Stati Uniti), Johann Duhaupas (Francia), Artur Szpilka (Polonia), Chris Arreola (Stati Uniti), Gerald Washington (Stati Uniti), di nuovo Bermane Stiverne e infine Luis Ortiz (Cuba). Di fronte c’è Tyson Fury, che a trent’anni e al suo secondo incontro su suolo americano, dopo quello del 20 aprile 2013 contro Steve Cunningham, vuole prendersi il titolo nell’unica sigla che gli manca, visto che, prima dei problemi con la cocaina, aveva in mano i titoli WBO, WBA, IBO e IBF. Chi ha ricevuto per ultimo sul proprio corpo le intenzioni di ritorno competitivo di Fury è stato, nello scorso agosto, il nostro Francesco Pianeta. Curiosità: chiunque vincerà domenica perderà la propria imbattibilità (Fury ha vinto 27 incontri su 27, Wilder 40 su 40).

Il combattimento valido per il titolo mondiale WBC tra Tyson Fury e Deontay Wilder si terrà domenica 2 dicembre: i due pugili sono attesi sul ring per le ore 6 di mattina italiane. Sarà possibile vederlo in diretta streaming su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.