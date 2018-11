LIVE Napoli-Stella Rossa calcio, Champions League 2019 in DIRETTA: come vederla gratis e in chiaro in tv e streaming. Orario e programma

Mercoledì da leoni per il Napoli nella quinta giornata per la fase a gironi della Champions League: stasera al San Paolo arriva la Stella Rossa di Belgrado, appuntamento fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti per provare a conquistare una fondamentale qualificazione agli ottavi di finale. Insigne e compagni hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria, vista la contemporanea sfida tra PSG e Liverpool.

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo.Come al solito, anche per questa sfida OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale in tempo reale.

COME VEDERE LIVE NAPOLI-STELLA ROSSA

Mercoledì 28 novembre ore 21.00

Napoli-Stella Rossa

diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport canale 253

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale in tempo reale su OA Sport













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com