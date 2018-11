Francia-Croazia, Finale Coppa Davis tennis 2018: le date e il calendario. Programma, orari e tv

Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla.

I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, stanti le prestazioni non eccezionali, negli ultimi tempi, di tutti i convocati. Per quanto riguarda, invece, gli uomini portati da Zeljko Krajan, non sembra esserci nessuna incertezza: Marin Cilic e Borna Coric in singolare, Mate Pavic e Ivan Dodig in doppio per riprendersi quello che Del Potro, e l’Argentina, hanno tolto nel 2016. In quest’occasione, forse ai croati un piccolo favore del pronostico è lecito concederlo.

La finale di Coppa Davis 2018 si terrà da venerdì 23 a domenica 25 novembre 2018, allo Stade Pierre Mauroy di Lilla. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito web della stessa emittente, nonché sulla sua app.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

14:00 – Primo singolare

a seguire – Secondo singolare

SABATO 24 NOVEMBRE

14:00 – Doppio

DOMENICA 25 NOVEMBRE

13:00 – Terzo singolare

a seguire – Quarto singolare (se necessario)













