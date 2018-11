Formula 1, Robert Kubica: “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari”

Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione.

Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha parlato proprio della sua decisione futura: “Dal mio punto di vista, ci sto arrivando. Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare e quello che penso possa essere la scelta migliore per me. Sono in una situazione confortevole, lo sto dicendo da diverse settimane. In un modo o nell’altro farò qualcosa che mi attrae e mi dà la sicurezza che farò qualcosa che mi darà piacere”

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un suo possibile impiego al simulatore della Ferrari e cosi si è espresso Kubica: “Può essere, come non essere”.

Il pilota polacco prosegue nell’intervista: “Forse il desiderio di tornare a guidare in Formula 1 è più grande del desiderio di un progetto a lungo termine. Ma è una cosa che dovrò chiarire nella mia decisione finale e lo farò presto. Quando dico che voglio prendere una decisione, devo anche pensare a ciò che voglio fare in futuro. Sicuramente non penserò solo ai prossimi tre mesi o al prossimo anno”.













FOTO CATTAGNI