Formula 1, GP Brasile 2018: Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene, non lavoriamo per il 2019”

E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”.

Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; inoltre il pilota tedesco si è soffermato anche su alcuni problemi avuti dalla macchina durante le libere: “Credo sia andata abbastanza bene, ho avuto pure uno scoiattolo tra i piedi, un problema con una vite in macchina”.